いつも同じ髪型に落ち着いてしまっているなら、季節の変わり目に合わせてイメージチェンジのチャンスかも。今回ご紹介するのは、大人の雰囲気はそのままに、今っぽいシルエットと軽さをまとえる「くびれウルフ」。トップはふんわり、首元はすっきり見えて、無理なくイメージチェンジできそうです。40・50代にぴったりな「くびれウルフ」を早速チェックしていきましょう。 ふわっと軽い雰囲気が今っぽい くび