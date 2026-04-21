保護した当初、警戒心MAXだった保護猫さん。1年が経ち、イヤイヤしながらも受け入れてくれる姿がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で58万回以上も再生され、「横目はーちゅん可愛すぎるw」「今までで最高のイヤイヤ動画w」「お顔隠しちゃうの愛おしい♡」といった声が寄せられました。 【動画：まだ警戒心が残る『保護1年目の猫』→『遊びに来た母』が撫でようとしたら…可愛すぎる光景】 お母さんがやってき