財布をなくした時のあの血の気が引く感覚は、何度経験しても慣れるものではない。身分証やカードまで財布に入っていたら焦りは倍増するだろう。投稿を寄せた新潟県の40代女性（年収800万円）は、「何度か失くしたことがありますが、ほぼ毎回落とした所にあるか、紛失した場所から電話が来て戻ってきます」と自らの強運を語る。しかし、今から10年ほど前に起きた財布紛失エピソードは今でも忘れられないのだという。ある朝、財布が