正社員としてフルタイムで働いていても、こんな給料じゃまともに生活できない、という人は意外と多い。投稿を寄せた埼玉県の20代後半の女性（IT・通信系／正社員／年収300万円）は、手取り16万円というあまりに渋い現実に、働く意味を見失っている。会社都合で首都圏住まいを強制されているが、家賃の負担が重すぎて生活はすでに破綻気味だ。「働いた分だけ体力が削られて金もマイナスって無理」女性の年間休日は104日で、夜勤まで