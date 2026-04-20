MotoMeganeをご覧の皆様、こんにちは♪ LS2のヘルメットをこよなく愛する男、さすライダーです。 ただでさえ幅広いジャンルのヘルメットを展開しているLS2ですが、2026年の東京モーターサイクルショーでは「え、これ全部新作なの？」と言いたくなるほどの新製品ラッシュで、完全に主役級の存在感を放っておりました！ オフロードヘルメットからカーボンフルフェイスまで、とにかくジャ