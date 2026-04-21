会社の経費削減も、度を過ぎればただの嫌がらせだ。IT企業の事務職として働く30代前半の女性は、職場のあまりにセコいルールに辟易している。不信感の種は、入社前からすでに撒かれていたという。「経費にめちゃくちゃ厳しい。と言うよりはケチ。入社前の健康診断が自腹な時点で怪しいとは思ってましたが」「遠回りしてでも無料で乗れる所から行かなければならない」そう語る女性の予感は的中した。実際の出張ルールは、社員の利便