ニューヨーク州イサカにあるイーストローン墓地の地下に、ミツバチのように1つの巣で群れを作るのではなく、地中に巣を作る単独性のハチ「レギュラー・マイナービー(学名：Andrena regularis)」の大規模な営巣地があるとアメリカ・コーネル大学の研究チームが報告しています。Massive aggregation of the mining bee Andrena regularis (Hymenoptera: Andrenidae) in an Ithaca, New York cemetery: density estimates and natural