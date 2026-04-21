巨人の阿部慎之助監督（４７）とスポーツ報知評論家の宮本和知氏（６２＝巨人球団社長付アドバイザー兼事業本部新規事業担当）の対談がこのほど実現した。ドラフト１位・竹丸の“真の姿”や若手、新加入選手への期待、阿部野球の完成度、コーチとの思わぬ関係性も明かした。対談の模様は「ニッポン放送ショウアップナイター」で２１日から放送される。宮本（以下宮）昨季が終わり２０２６年はどんな野球、どの選手が出てくるの