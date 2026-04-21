ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１４）＝高知・明徳義塾中３年／太陽自動車＝が、新スイングと身体的成長に合わせて、新潟・長岡市のヨネックスＣＣに設置されている「ヨネックステクニカルフィッティングスタジオ」（研究開発工房）で最新鋭のクラブ調整を行ったことが２０日、分かった。弥勒は昨年９月に群馬・太田市内の自宅に近い公立中学校から、２１年マスターズ優勝の松山英樹