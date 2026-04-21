ミステリー作家・深水黎一郎の小説を原作とする映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、クセ者ぞろいの登場人物たちを捉えたキャラクタービジュアルと紹介動画が一挙解禁された。【動画】実力派俳優陣が強烈キャラクターを熱演、キャラクター紹介映像原作は2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われた話題作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦監