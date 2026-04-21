4月より春ドラマの放送が続々と開始し、それぞれの物語を彩る主題歌にも注目が集まっている。本稿では今期のドラマ主題歌から4曲を取り上げ、作品との親和性を紐解いていく。 （関連：【画像あり】1年半ぶりのステージで喜びを爆発させるOfficial髭男dism） 車いす同士が激しくぶつかり合う過激さから“マーダーボール”（殺人球技）とも呼ばれる車いすラグビーを題材に、人間同士の衝突と再