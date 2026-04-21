北朝鮮の市場（チャンマダン）で、本来は高級将校にのみ配給される特別なたばこ「カチ」が流通していると、米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）が20日付で伝えた。軍内部の食糧不足が深刻化し、将校らが配給品を売却して生活を補う実態が浮き彫りになっている。「カチ」は北朝鮮で国鳥とされるカササギにちなんだ銘柄で、象徴性と品質の高さから、これまで高位の軍幹部に限定配給されてきたフィルターたばこだ。一般市場に出