20日夕方に発生した三陸沖を震源とする地震の影響で、横手市で水道水の濁りが発生しました。市が応急の給水拠点を開設して対応にあたります。20日午後4時52分ごろ発生した、三陸沖が震源の最大震度5強の地震では県内でも広い範囲で震度4の揺れを観測しました。横手市でも震度4を観測し、ゆっくりとした大きな揺れが長く続く長周期地震動は4段階のレベルの上から2番目、階級3を観測しています。横手市は地震の影響で雄物川町大沢地