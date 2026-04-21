広東省広州市番禺区では、スマートフォンのミニプログラムを使ってヘリコプターを予約し、この「空飛ぶタクシー」に乗り、30分で深セン市まで行くことができる。同省珠海市にある唐家湾港のドローン物流運営拠点では、多くのドローンが新鮮な海産物を搭載して飛び立ち、わずか55分で約100キロメートル離れた広州に直送している。粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行