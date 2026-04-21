バイオ燃料にも対応した新型モデルスズキは、ストリートファイター「GSX-8S」の2026年モデルを4月15日に発売しました。GSX-8Sは「An Icon for a New era of Functional Beauty」をデザインコンセプトに掲げ、先進性を感じさせる新時代のスタイリングを追求して生み出されました。【画像】超カッコいい！これがスズキ「GSX-8S」2026年モデルです！ 画像で見る（19枚）その外観は、スズキの大型ストリートファイターモデル「GS