【ニューヨーク＝木瀬武】２０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比４・８７ドル安の４万９４４２・５６ドルだった。値下がりは３営業日ぶり。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議の行方を巡って不透明感が強まっており、投資家の慎重姿勢が相場の重荷となった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は６４・０９ポイント安の２万４４０４・３９だった。１４営業日ぶりに下落し