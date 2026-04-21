NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4828.80（-50.80-1.04%） 金６月限は反落。時間外取引では、米大統領のイランに対する警告を受けて売り優勢で始まったが、ドル高一服を受けて下げ一服となった。ただイランの停戦協議拒否を受けて戻りは売られた。欧州時間に入ると、ドル高一服を受けて押し目を買われた。日中取引では、序盤に買われたが、米大統領が停戦延長の可能性は低いと述べると、戻りを売られた。売り一巡後