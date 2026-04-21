NY株式20日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均49442.56（-4.87-0.01%） S＆P5007109.14（-16.92-0.24%） ナスダック24404.39（-64.09-0.26%） CME日経平均先物59285（大証終比：+385+0.65%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。ただ、ＩＴ・ハイテク株は戻り売りが優勢となり、先週までの上げを主導してきたマグニフィセント７もアップル＜AAPL＞以外反落。 週末に再