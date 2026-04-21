米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間05:23） 米2年債 3.721（+0.012） 米10年債4.255（+0.007） 米30年債4.885（+0.001） 期待インフレ率2.357（-0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。再びイラン情勢の緊張が高まる中、原油相場は急伸していたものの、利回りは小動きに留まった。 トランプ大統領がイランとの２週間の停戦延長に否定的な見方を示した