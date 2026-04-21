NHK連続テレビ小説『風、薫る』に、主人公・一ノ瀬りん（見上愛）の幼なじみ・竹内虎太郎役で出演している小林虎之介が、初回から視聴者の心を捉えた。「朝から爽やかだ～～～！！」「想像以上に恋するピュアボーイでちょっとワクワク」「『だべ？』だけで初恋泥棒すぎませんでしたか？」。SNSに飛び交ったのは容姿への反応よりも、虎太郎というキャラクターから滲み出る純粋さ、誠実さへの共鳴だ