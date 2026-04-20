韓国発のブランド「マーティンキム（Matin Kim）」が、原宿にフラグシップストアを出店する。開業日は4月26日。【画像をもっと見る】マーティンキムは自由でラフなムードを特徴とし、日常のさまざまなシーンに自然と溶け込むファッションカルチャーを提案している。2023年10月に日本に上陸し、日本の公式サイトと公式オンラインストアをオープン。2024年11月には韓国ファッションプラットフォーム「ムシンサ（MUSINSA）」と日