◇ア・リーグレッドソックス8ー6タイガース（2026年4月20日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が20日（日本時間21日）、ボストンでのタイガース戦に「4番・DH」で4試合ぶりにスタメン出場。4打数2安打1四球だった。打率・324。試合は8―6でレッドソックスがタイガースを下した。吉田の安打がきっかけで、レッドソックスは3連敗を免れた。それまで好機で2度凡退していたが、3―3で迎えた7回の4打席目に先