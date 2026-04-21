タイダルロックは弥生賞ディープ記念4着からの臨戦。武井師は「順調に来ているのが何より。モーリス産駒なのに折り合いがいい」と現状を伝える。ここまで福島、中山と小回りでの起用が続いているが、陣営は東京替わりを歓迎。「芙蓉Sで騎乗したクリストフ（ルメール）は“跳びが大きくて器用ではないから東京の方がいい。距離も必要”と言っていたので、どういう競馬をするか楽しみ」と力を込めた。