良血ブラックオリンピアは前走アザレア賞Vで距離適性を示した。大江助手は「まだ緩さもありますが見た目の幼さが抜け、少しずつメリハリがついてシュッとしてきました」と成長に目を細める。母ピノは芝2500メートルの豪G1・VRCオークス勝ちの確かな血統背景を持つスタミナ型。「前走もレース後、息は上がっていませんでした。東京は経験しており、長くいい脚が使えるので競馬がしやすいと思います」と舞台替わりを歓迎した。