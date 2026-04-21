■菊池製作 1,449円(+300円、+26.1％) ストップ高 菊池製作所 [東証Ｓ]がストップ高。前週後半に連日のストップ高を演じマーケットの視線を浴びたが、週明けも投資資金の流入が止まらなかった。「ものづくり支援」というコンセプトを標榜し、ロボット事業では装着型アシストスーツのほか、歩行支援ロボットやドローンなどの製造・販売でも実績を重ね、次世代ロボティクス分野のキーカンパニ