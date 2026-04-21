■今村証券 1,405円(+56円、+4.2％) 今村証券 [東証Ｓ]が大幅続伸。同社は前週末17日の取引終了後、26年3月期の決算速報値を発表した。純利益は前の期比38.8％増の10億5500万円となった。大幅増益で着地したことを好感した買いが入ったようだ。営業収益は同17.4％増の49億1400万円だった。株券及び受益証券の受入手数料が増加し、米ドル建て社債などの販売によるトレーディング損益の減少による影響を補った。特