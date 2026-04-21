きのう夕方、三陸沖を震源とする地震がありました。北海道太平洋沿岸に一時、津波警報・注意報が発表されましたが昨夜遅くに全て解除されました。（防災無線）「津波警報が発表されました。今 すぐ高台に避難してください」浦河町の情報カメラの映像です。船が次々と沖合へ避難していきます。こちらはきのう午後5時過ぎの新ひだか町です。津波から避難する車でしょうか。車列ができ、道路が渋滞しています。きのう午後5時まえ、三