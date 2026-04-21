開幕から好調のヤクルト・池山隆寛監督（60）が、節目の勝利に迫っている。1965年、昭和40年度生まれのプロ野球人による親睦会「昭和40年会」の監督通算1000勝だ。同会のメンバーでは5人目の監督で、通算勝利は20日現在996勝。ヤクルト時代に池山監督と共にプレーした同学年の長嶋一茂氏（60＝タレント、スポーツコメンテーター）が、あと4勝に迫った指揮官へコメントを寄せた。（構成・秋村誠人）同年代から5人もプロ野球の