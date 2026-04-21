◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が20日、横浜市内の所属ジムで前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との東京ドーム決戦に向けた練習を公開した。相手陣営が視察する中、リングでは状態の良さをアピール。2週間を切った決戦を前に