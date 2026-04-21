「第14回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール」（12月26日、スポニチ共催）の規定曲アーティストが、ダンス＆ボーカルグループのELSEE（エルシー）に決まった。楽曲は近日決定し発表される。ELSEEは昨年10月にメジャーデビュー。AKARI、KARIN、PONO、HINAで活動する4人組で、圧倒的なダンスパフォーマンスをトップクリエーター陣がサウンド面で支える。メンバーを代表しHINAは「私自身、これまで学校の授業や行事