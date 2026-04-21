21日のオリックス戦に先発するロッテのジャクソンが、ストライクゾーンでの勝負をテーマに掲げた。前回登板の14日の日本ハム戦では6四死球を与えて4失点。移籍後2勝目に向けて「ストライクゾーンにたくさん投げ込んでアタックしていくことを心掛ける。積極的に打者に挑戦していく」と力を込めた。オリックス戦は前回対戦で同一カード3連敗を喫しており、助っ人右腕が白星を目指して先陣を切る。