ヤクルトの吉村が、21日の広島戦に先発する。ランニングなどで調整した右腕は、中10日での登板に「トレーニングもしっかりできたし、いい準備はできている」と自信をのぞかせた。14勝5敗で首位を走るチームは、開幕ローテーションに名を連ねた投手が3戦先発を終えた時点で、登板間隔を空けローテーションを再編。「監督さんの意図というのをくみ取ってしっかりと投げていけるように」と見据えた。