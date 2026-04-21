21日の日本ハム戦に先発する楽天の荘司が、本拠で行われた先発投手練習で汗を流した。チームは、3カード連続勝ち越し中。対する日本ハムは3カード連続負け越し中だが、「中軸、特に万波、レイエス。基本みんな振りが強いので、それに応じた組み立てを意識していけたら」と警戒した。敵地・エスコンでは、これまで3試合に先発し、未勝利。球団史上初の開幕投手の4戦4勝がかかる一戦に向け「終わってから大きく（新聞の）見出