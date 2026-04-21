巨人・則本が、21日の中日戦（長野）で今季3度目の先発に臨み、移籍後初勝利を目指す。ここまで防御率1・38も白星に恵まれないが「運もあるので。一番はチームが勝って優勝に貢献したい」と動じない。長野は人生で初めて訪れる地で「早くマウンド、天候に慣れることが大事。いいおそばを見つけて食べたい」と名物の信州そばにも興味津々だった。