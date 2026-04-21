【Data展望】両リーグ最速10号の争いが面白い。両リーグトップは8本塁打の万波（日）。23年以来3年ぶり2度目の最速到達が目前に迫っている。日本ハム勢が達成すれば自身以来3年ぶり。前回は牧（D）、浅村（楽）との3人同日だったが、単独なら15年の中田翔以来11年ぶりとなる。万波は7日に26歳になったばかり。26歳シーズンまでに2度以上の達成となれば中西太（西鉄＝53年20歳、55年22歳）、王貞治（巨＝63年23歳、65年25歳、66