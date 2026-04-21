21日のソフトバンク戦に先発予定の西武・隅田が、ベルーナドームで軽めの調整を行った。7日の対戦では味方の援護もあって7回7安打3失点と苦しみながらも勝利。ただ、主軸の近藤と山川にそれぞれ1本ずつ本塁打を浴びただけに「主軸が打つと周りも乗ってしまう。2人だけではなく柳田選手も含めてしっかり勝負していきたい」と、ソフトバンク戦での連勝を誓った。