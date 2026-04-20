【ステラ マッカートニー】と【H&M】が約20年ぶりにタッグを組んだ待望のコレクション“NINA”が、2026年5月7日（木）から発売スタート！ 昨年末に情報解禁されて以来、ついにその全貌が明らかに。H&Mプレスルームに集結した心踊るアイテムを、スタイリストの太田恵理さんがひと足早くチェックしてきました。 サスティナビリティ精神が宿るステラらしさ溢れるラインナップ 再びタッグを組んだ