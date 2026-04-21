巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）が２０日、Ｇ球場で内海投手コーチから熱血指導を受けた。開幕ローテ入りを果たすも現在は２軍調整中。体重移動で右足を着地させる際に「水たまり」を意識する助言など、同じ左腕の大先輩からユニークなアイデアを教わり「すごくいい先生。ありがたいです」と感謝した。３月２９日の阪神戦（東京Ｄ）での初登板で３回途中５四死球５失点だったルーキー。制球改善へ個別塾が開講された