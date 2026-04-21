連勝中と勢いに乗るベラジオボンドは重賞初制覇へ万全の構えだ。黒野助手は「心身ともに今が充実期。ピークだと思っている」と状態の良さをアピールする。直近2走のマイル戦は好位からあっさり抜け出し着差の印象以上の完勝。「集中力の問題もあるので距離はマイルがいいと思います。スタートも良いので好位からのスタイルが合っている。強い相手と戦う方が能力を発揮できると思うので楽しみですね」と期待十分に送り出す。