ヴィッセル神戸が現地４月20日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝で、前回王者のアル・アハリ・サウジと敵地サウジアラビアで対戦。31分に武藤嘉紀が先制点を挙げるも、62分にガレーノ、70分にアイバン・トニーに得点を許し、１−２で逆転負けした。クラブ史上初の決勝進出ならず。武藤は号泣し、ピッチ中に悔しさが溢れるなか、右SBで大いに奮闘した酒井高徳は、試合後のインタビューで次のように語った。