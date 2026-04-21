村上の破壊力抜群の打撃が米球界でも注目を集めている(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆の打撃に再び勢いがつき始めた。現地時間4月19日に敵地で行われたアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。3試合連続の8号本塁打を放った。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック4−1で迎えた5回無死一塁で迎えた第3打席。左腕ジェフリー・スプリングスのカウント1−1から投じた真ん中のス