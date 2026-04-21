阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝と門別啓人投手（２１）が、２８日・ヤクルト戦（神宮）から始まる９連戦中にも１軍で先発する可能性が浮上した。ともに開幕２軍も、実戦登板で状態は上向き。１軍の先発陣はルーカスが不調で２軍調整となり、伊原も腰部の張りのため２０日に出場選手登録を抹消された。好調な２人をスタンバイさせ、着実に白星を重ねていく。４月後半のタイトな日程に向け