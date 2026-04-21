阪神・森下翔太外野手（２５）が２０日、地元・横浜で行われるＤｅＮＡ３連戦へ、“先手必勝”のスタンスで挑むと強調した。ビジターゲームを踏まえ「何とか先制点を取れるように頑張ります」と表情を引き締めた。チームは３連勝中。さらに、今季先制した試合は９戦９勝と無類の強さを誇っている。逆転勝利も見る者の心を揺さぶるが、先行逃げ切りが昨季王者の形でもある。自身は１７日からの中日３連戦で、計１０打数４安打