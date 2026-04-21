阪神・高橋遥人投手（３０）が２０日、自身最多更新となる月間３勝へ照準を定めた。２３日・ＤｅＮＡ戦での先発が濃厚。今季はすでに２勝を挙げ、シーズン初登板だった３月２８日・巨人戦と４月１２日・中日戦でともに完封星。プロ９年目でここまで月間２勝が最多の左腕が自己記録更新を狙う。気負っている様子はない。ここまでの今季２勝はいずれも完封。今回も“ゼロ封”が期待されるところだが、高橋自身は至って冷静だ。「