２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する阪神の才木浩人投手（２７）が２０日、甲子園での投手指名練習に参加し、藤川監督にセ・リーグ最速の通算１００勝をプレゼントすると誓った。ここまで藤川政権は１６３試合で９９勝。女房役として勝利に貢献してきた坂本誠志郎捕手（３２）も通過点と位置づけながら、節目の１勝へ意欲を示した。今季は才木＆坂本バッテリーで２勝をマーク。敵地でも息を合わせ、記念のウイニングボールを渡