日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長（６８）が２０日、技術委員会後に都内で取材に応じ、Ｕ−１９日本代表がＷ杯北中米３カ国大会にトレーニングパートナーとして帯同することを報告した。山口智監督のもと約２０人で構成。期間はメキシコ・モンテレイでの事前合宿から日本の１次リーグ第３戦までを想定している。Ｕ−１９日本代表が出場するモーリスレベロトーナメント（５月３１日〜６月１３日、フランス）には別チームを