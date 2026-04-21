ダートで連勝中のペンダントは新馬戦4着以来の芝に挑む。林助手は「距離延長の前走はチークピーシーズが効いて強い勝ち方でした。状態は良くなっています」と好感触。芝2000メートルの舞台について「心肺機能が高く、CWコースではいつも動くし、追い切り後に息が上がっているのは見たことない。距離が延びるのは楽しみですね」と手応え十分だ。馬房では外を見るのが好きな“たそがれっ子”がダークホースになってもおかしくな