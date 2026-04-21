サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の２０１１年Ｗ杯優勝メンバーで現在はＷＥリーグ理事を務める海堀あゆみ氏（３９）が２０日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れ、２９日に開催されるＷＥリーグのクラシエ・カップ決勝（ＵｖａｎｖｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕ）をＰＲした。ともに初優勝を狙う大宮と日テレ東京Ｖが対戦する。両チームとも準決勝では点の取り合いを制しており「決勝も撃ち合いになる