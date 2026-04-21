３月２７日の阪神との開幕戦で、巨人の新人開幕投手では初の勝利を挙げた竹丸。２２日の中日戦で今季４登板目を迎える。ここまで３登板で〇●〇の２勝１敗。チームは１８、１９日のヤクルト戦でともに逆転負け。嫌な流れを止めたいところだ。中日戦で３勝目を挙げると４登板で３勝となるが、巨人の初登板勝利を挙げた新人投手の開幕から４戦３勝以上は過去に年投手（勝敗）４１広瀬習一（〇−〇〇）４２藤本英雄（