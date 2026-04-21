阪神・佐藤輝と森下の両主砲も藤川監督の通算100勝に花を添える活躍を期した。昨季本塁打と打点のタイトルを獲得した佐藤輝だが、横浜スタジアムで昨季は苦しんだ。打率・171、2本塁打、7打点はセ・リーグ球団本拠地ではいずれも最低の数字。DeNA戦全体でも打率・214、4本塁打、12打点はカード別で最も低かった。それでも進化を続ける男にとっては高くないハードルだろう。「100勝ですから。いけるように頑張っていきたいで